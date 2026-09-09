Bange schapen als wolvenlokaas in kooi: 'Dit zorgt voor extra stress'

Een kooi vol levende schapen. Dat is het lokaas waarmee onderzoekers wolven proberen te vangen op de Veluwe. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights is woedend en stapt naar de provincie.

Wageningen University & Research (WUR) en Nationaal Park De Hoge Veluwe doen samen onderzoek naar de wolf . Daarvoor worden dieren gezenderd. Sinds kort zetten de onderzoekers ook vangkooien in, met daarin een tweede kooitje vol schapen om de wolf te verleiden naar binnen te gaan.

Zo werkt de kooi

Wolvenonderzoeker Frank van Langevelde legt in universiteitsblad Resource uit hoe het precies zit: "Dat is een kooi van ongeveer twintig bij twintig meter, waarin een tweede kooi staat met schapen. De schapen zijn het lokkertje dat de wolven moeten verleiden de kooi binnen te gaan. Deze methode valt binnen de vergunning."

Wij vrezen dat dit soort projecten gebruikt gaan worden om wolven te doden

Stapt een wolf toch naar binnen, dan klapt de val dicht en gaat er een stil alarm af. De vangploeg schiet dan meteen in actie. Een dierenarts moet de wolf vervolgens met een verdovingspijl verdoven en moet daarvoor tot op 25 meter genaderd zijn.

Tot nu toe trapt geen enkele wolf in de val. "Ze zijn superslim en supervoorzichtig", aldus Van Langevelde.

'Extra stress'

Bij Animal Rights zijn ze allesbehalve enthousiast. Erwin Vermeulen van de dierenrechtenorganisatie vreest vooral voor het welzijn van beide diersoorten. "Er komt stress bij kijken als je een dier gaat verdoven", zegt hij. "Wanneer je een dier in een kooi vangt, net als in een klem, zorgt dat voor extra stress."

Dat geldt volgens hem niet alleen voor de wolf, die niet begrijpt wat hem overkomt en niet kan ontsnappen. Ook de schapen zouden in paniek raken doordat er ineens een wolf vlakbij zit.

Vermeulen is niet principieel tegen zenderen. "Maar er moet een goede reden voor zijn. Het moet in het belang van de wolf zijn." Zijn grootste angst: dat de verzamelde data uiteindelijk tegen de wolf gebruikt wordt. "Wij vrezen dat dit soort projecten gebruikt gaan worden om wolven te doden."

Levende lokdieren

Volgens Vermeulen is het gebruik van levende lokdieren in principe verboden, met uitzondering van specifieke gevallen. "Bijvoorbeeld bij het gebruik van levende lokeenden en lokduiven voor de reguliere jacht", legt hij uit aan Omroep GLD. "Er is geen voorbeeld dat het met een zoogdier mag."

Ze zijn superslim en supervoorzichtig

De vergunning waar de WUR mee werkt, geldt voor alle flora en fauna in Nederland en dat zit Vermeulen dwars. "Het is een heel brede vergunning. Als je bijvoorbeeld ganzen wil schieten, moet je aantonen dat het nodig is en dat er geen andere opties mogelijk zijn." Juist die breedte maakt het volgens hem lastig om er iets tegen te doen.

Naar de rechter?

Animal Rights heeft daarom een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Gelderland. Wordt dat afgewezen, dan trekt de organisatie naar de rechter.

De provincie bevestigt het verzoek ontvangen te hebben, maar houdt de kaken verder stijf op elkaar: "We bestuderen het verzoek zorgvuldig en beraden ons op de verdere afhandeling. Omdat het verzoek nog in behandeling is, kunnen wij op dit moment geen nadere mededelingen doen over de inhoud ervan."