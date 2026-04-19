Topfavoriete Vollering zag plan van ploeg mislukken in Gold Race

BERG EN TERBLIJT (ANP) - Topfavoriete Demi Vollering zag het plan van haar ploeg mislukken in de Amstel Gold Race. Het Franse FDJ United - SUEZ wilde de koers al vroeg zwaar maken voor de kopvrouw, maar dat zorgde ervoor dat Vollering al ver voor de finale alleen kwam te zitten en zelf de aanvallen van andere favorieten moest pareren. Zo lukte het de later teruggevallen Nienke Vinke en de uiteindelijke winnares Paula Blasi om op zo'n 25 kilometer van de finish een beslissend gat te slaan met de als derde gefinishte Europees kampioen.

"We kozen ervoor om er een harde koers van te maken, om snelle rensters als Lorena (Wiebes) te breken. Dat deden we, maar de groep die overbleef was te groot en wij hadden niet veel rensters meer over. Achteraf hadden we in het begin meer energie moeten sparen, maar we hadden dit zo besloten. Dat is wel een les voor de volgende koersen", keek de winnares van de Ronde van Vlaanderen al vooruit op met name Luik-Bastenaken-Luik van volgende week.