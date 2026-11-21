SEOUL (ANP) - Shorttracker Teun Boer heeft voor het eerst in zijn carrière de 500 meter gewonnen in de World Tour. De 25-jarige Nederlander bleef in de finale landgenoot Jens van 't Wout en Mathieu Pelletier uit Canada voor.

Bij de World Tour in Montreal enkele weken geleden lag Boer ook op koers om zijn eerste zege op de 500 meter te gaan pakken. Door een inhaalactie van Van 't Wout in de laatste bocht gingen beide shorttrackers toen onderuit.