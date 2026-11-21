OBIHIRO (ANP) - Schaatser Jordan Stolz heeft bij zijn rentree in de wereldbeker de 500 meter gewonnen. De Amerikaanse olympisch kampioen was met 34,26 veel sneller dan de concurrentie. Sebas Diniz was met 34,84 de beste Nederlander op de vijfde plaats.

Lian Ziwen uit China eindigde met 34,71 als tweede, op bijna een halve seconde van Stolz. Laurent Dubreuil werd met 34,71 derde.

Achter Diniz werd Stefan Westenbroek negende met 34,95. Johan Talsma kwam tot 35.25 en werd zeventiende. Merijn Scheperkamp moest in de eerste rit Stolz ver voor laten gaan en eindigde met 35,33 als negentiende.

Stolz ontbrak in de eerste wereldbekerwedstrijd in Beijing. De regerend wereldkampioen op de 500 meter, Jenning de Boo, is er door een sleutelbeenbreuk nog niet bij.