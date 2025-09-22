ECONOMIE
Keijzer niet bij debat over dakloosheid, fracties verontwaardigd

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 13:03
DEN HAAG (ANP) - Een aantal fracties heeft verontwaardigd gereageerd omdat woonminister Mona Keijzer maandag niet is verschenen bij een debat over dakloosheid. "Dat vind ik behoorlijk stuitend en eigenlijk ook onacceptabel", zei GroenLinks-PvdA'er Habtamu de Hoop. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis sloot zich daarbij aan. "Dakloosheid is primair een volkshuisvestingsprobleem."
"Schaamteloos", beaamde Sarah Dobbe (SP). D66'er Hans Vijlbrief: "Het is wel een heel lelijk beeld dat de minister wel tijd heeft om op zaterdagavond in een talkshow te zitten en hier niet op maandag voor een notaoverleg te verschijnen." Simone Richardson van coalitiepartij VVD zei dat ze het fijn had gevonden als de BBB-minister er was.
Staatssecretaris Nicki Pouw-Verweij (Volksgezondheid, BBB) is wel bij het debat. Ze zei dat zij de plannen tegen dakloosheid coördineert en daarover heeft overlegd met Keijzer. "We moesten goed kijken naar de bezetting, gezien alle drukte in aanloop naar het verkiezingsreces."
