Shorttracker Jens van 't Wout grijpt op WK zilver op 1000 meter

MONTREAL (ANP) - Jens van 't Wout heeft bij de WK shorttrack in Montreal zilver gegrepen op de 1000 meter. De olympisch kampioen eindigde als derde achter de Canadees William Dandjinou en Rim Jong-un uit Zuid-Korea. De Canadees werd echter gediskwalificeerd, waardoor Van 't Wout als tweede eindigde. Het brons ging naar de Brit Niall Treacy.

Van 't Wout startte achteraan en kwam pas in de laatste twee ronden naar voren. Rim leek te ver weg, maar Dandjinou leek met een manoeuvre nog voorbij de Zuid-Koreaan te gaan. Die actie werd echter bestraft.

Van 't Wout veroverde zaterdag zilver op de 500 meter. Op de 1500 meter, de andere afstand waarop hij olympisch kampioen is, deed de 24-jarige shorttracker op deze WK niet mee.