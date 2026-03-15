Iran arresteert 500 mensen om doorspelen informatie aan vijanden

Samenleving
door anp
zondag, 15 maart 2026 om 21:25
TEHERAN (ANP/RTR) - Iraanse autoriteiten hebben vijfhonderd mensen gearresteerd die ervan worden beschuldigd informatie te hebben gedeeld met vijanden. Dat zei Ahmadreza Radan, een brigadegeneraal die als politiechef van de Islamitische Republiek fungeert, zondag tegen staatsmedia.
De helft van de gevallen betrof ernstige incidenten, "waaronder mensen die informatie verstrekten voor het bombarderen van doelen en beelden maakten van locaties die aanvalsdoelen waren en deze verstuurden", aldus Radan. Hij zei niet wanneer de arrestaties plaatsvonden.
Eerder zondag spraken Iraanse media van tientallen arrestaties in verschillende regio's wegens spionage.
158649099_m

Kaas met korst: dit mag je opeten – en dit liever niet

150988847_m

Waarom Gen Z zo ongelukkig is, terwijl het leven makkelijker is dan ooit

anp-545084878-69b021e11806e

Fajah Lourens gaat zichzelf nog veel verder laten verbouwen

52786282_m

Poetin is de enige winnaar

130326VER_2032287102_

Epstein leverde minister Mandelson illegale kalmeringsmiddelen en regelde Botox

Scherm­afbeelding 2026-03-15 om 08.36.06

Waarom Trump zijn oorlog een excursie noemt

