Iran arresteert 500 mensen om doorspelen informatie aan vijanden

TEHERAN (ANP/RTR) - Iraanse autoriteiten hebben vijfhonderd mensen gearresteerd die ervan worden beschuldigd informatie te hebben gedeeld met vijanden. Dat zei Ahmadreza Radan, een brigadegeneraal die als politiechef van de Islamitische Republiek fungeert, zondag tegen staatsmedia.

De helft van de gevallen betrof ernstige incidenten, "waaronder mensen die informatie verstrekten voor het bombarderen van doelen en beelden maakten van locaties die aanvalsdoelen waren en deze verstuurden", aldus Radan. Hij zei niet wanneer de arrestaties plaatsvonden.

Eerder zondag spraken Iraanse media van tientallen arrestaties in verschillende regio's wegens spionage.