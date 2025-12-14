ECONOMIE
Shorttracker Knegt (36) beëindigt loopbaan

Sport
door anp
zondag, 14 december 2025 om 18:26
anp141225122 1
HEERENVEEN (ANP) - Shorttracker Sjinkie Knegt beëindigt zijn loopbaan. Dat meldt schaatsbond KNSB in een persbericht. De 36-jarige Knegt heeft al langere tijd last van een blessure en plaatsing voor de komende Olympische Spelen in Milaan zit er daardoor niet in.
Knegt won bij de Olympische Spelen van 2014 in Sotsji een bronzen medaille op de 1000 meter. Dat was voor Nederland de eerste olympische medaille in het shorttrack.
"Ik droomde ervan mijn carrière af te sluiten met een medaille op de mannenrelay in Milaan, maar ik ben nog steeds niet fit en moet ook realistisch zijn. Ik heb me erbij neergelegd dat ik zelf de Spelen niet meer ga halen. Ik ga met de bondscoach bespreken hoe ik op een andere manier een steentje kan bijdragen aan het winnen van een relaymedaille in Milaan", aldus Knegt.
