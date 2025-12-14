Abbingh en Polman nemen afscheid met 'trots gevoel op knokploeg'

ROTTERDAM (ANP) - Handbalsters Lois Abbingh en Estavana Polman hadden graag met een bronzen medaille afscheid genomen van het Nederlands team, maar een trots gevoel over het 'knokken en vechten tot het einde' van Oranje verdrong de teleurstelling.

"Een medaille was voor ons heel speciaal geweest, maar ik gunde het iedereen in het team", zei Abbingh bij Viaplay na de nederlaag tegen Frankrijk (31-33) in de troostfinale van het WK in Rotterdam. "We hebben dit hele toernooi supergeknokt en hadden onszelf kunnen belonen, maar dat is helaas niet gelukt", aldus de 33-jarige Groningse, die na 241 interlands en 930 treffers stopt.

Polman nam de ploeg tegen Frankrijk vaak op sleeptouw. "Ik heb een paar keer gedacht dat we het zouden redden. Het team heeft gevochten en het was mooi dat we nog die verlenging eruit haalden. Maar in zo'n verlenging kan het alle kanten op. Zelf heb ik er heel bewust van genoten dat het mijn laatste wedstrijd was. Hier afsluiten voor eigen publiek is een hoogtepunt en dat maakt me trots."