ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Abbingh en Polman nemen afscheid met 'trots gevoel op knokploeg'

Sport
door anp
zondag, 14 december 2025 om 17:30
anp141225115 1
ROTTERDAM (ANP) - Handbalsters Lois Abbingh en Estavana Polman hadden graag met een bronzen medaille afscheid genomen van het Nederlands team, maar een trots gevoel over het 'knokken en vechten tot het einde' van Oranje verdrong de teleurstelling.
"Een medaille was voor ons heel speciaal geweest, maar ik gunde het iedereen in het team", zei Abbingh bij Viaplay na de nederlaag tegen Frankrijk (31-33) in de troostfinale van het WK in Rotterdam. "We hebben dit hele toernooi supergeknokt en hadden onszelf kunnen belonen, maar dat is helaas niet gelukt", aldus de 33-jarige Groningse, die na 241 interlands en 930 treffers stopt.
Polman nam de ploeg tegen Frankrijk vaak op sleeptouw. "Ik heb een paar keer gedacht dat we het zouden redden. Het team heeft gevochten en het was mooi dat we nog die verlenging eruit haalden. Maar in zo'n verlenging kan het alle kanten op. Zelf heb ik er heel bewust van genoten dat het mijn laatste wedstrijd was. Hier afsluiten voor eigen publiek is een hoogtepunt en dat maakt me trots."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-483506418

Slecht nieuws voor mandarijn-eters: dit is pas een échte portie fruit

91415304_l

Je lijkt zwak door je troep en chaos, maar je bent juist sterk

ANP-423602844

Nederland overspoeld met gevaarlijke elektronica en gadgets: "Binnen tien seconden liggen al je wachtwoorden op tafel"

1920x1080_cmsv2_ed52e1be-887c-5518-af11-041e0d83a879-9549162

Gen Z tegen de burn-out: wat kunnen jongeren zelf doen?

78521a6a-2865-4afe-8de7-bdef357be9ab

De wijnen die je volgens de Financial Times moet drinken deze kerst

shutterstock_2438614625

De komende jaren moet blijken of de democratie en de EU overleven

Loading