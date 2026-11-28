SHANGHAI (ANP) - Shorttracker Jens van 't Wout heeft bij de vierde World Tour in Shanghai de 500 meter gewonnen. In de finale hield hij landgenoot Teun Boer achter zich. Het betekende voor Van 't Wout de zevende gouden medaille in de World Tour dit seizoen.

Voor Boer, die vorige week bij de World Tour in Seoul voor het eerst in zijn carrière goud pakte en Van 't Wout voor bleef, was er dit keer zilver. De Chinees Zhang Zixia pakte brons.

Het is niet voor het eerst dat de twee Nederlanders op de 500 meter onderling strijden om de eerste twee podiumplekken. Bij de tweede World Tour in Montreal enkele weken geleden lag Boer op koers voor de overwinning. Door een inhaalactie van Van 't Wout in de laatste bocht gingen beide shorttrackers toen onderuit.