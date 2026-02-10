Shorttrackers bij Spelen naar halve finale op gemengde aflossing

MILAAN (ANP) - De Nederlandse shorttrackers hebben zich bij de Olympische Spelen in Milaan gekwalificeerd voor de halve finale op de gemengde aflossing. Selma Poutsma, Xandra Velzeboer, Jens van 't Wout en Melle van 't Wout eindigden in de eerste kwartfinale in de Milano Ice Skating Arena als eerste, net voor Italië. De Italianen plaatsten zich ook voor de halve finale.

Polen en Hongarije werden op grote afstand derde en vierde.

Op de gemengde aflossing rijdt eerst een vrouw 2,5 ronden, daarna de tweede vrouw. Vervolgens zijn twee mannen aan de beurt, die beiden ook 2,5 ronden voor hun rekening nemen. Vervolgens leggen alle vier de shorttrackers ieder nog eens 2 ronden af.

Tot halve finale in Beijing

De halve finales en finale staan later op dinsdag op het programma.

De gemengde aflossing werd vier jaar geleden in Beijing toegevoegd aan het olympische programma. Suzanne Schulting ging onderuit in de halve finale, waardoor Nederland een medaille op dat onderdeel misliep.