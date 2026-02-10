ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Shorttrackers bij Spelen naar halve finale op gemengde aflossing

Sport
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 12:18
anp100226122 1
MILAAN (ANP) - De Nederlandse shorttrackers hebben zich bij de Olympische Spelen in Milaan gekwalificeerd voor de halve finale op de gemengde aflossing. Selma Poutsma, Xandra Velzeboer, Jens van 't Wout en Melle van 't Wout eindigden in de eerste kwartfinale in de Milano Ice Skating Arena als eerste, net voor Italië. De Italianen plaatsten zich ook voor de halve finale.
Polen en Hongarije werden op grote afstand derde en vierde.
Op de gemengde aflossing rijdt eerst een vrouw 2,5 ronden, daarna de tweede vrouw. Vervolgens zijn twee mannen aan de beurt, die beiden ook 2,5 ronden voor hun rekening nemen. Vervolgens leggen alle vier de shorttrackers ieder nog eens 2 ronden af.
Tot halve finale in Beijing
De halve finales en finale staan later op dinsdag op het programma.
De gemengde aflossing werd vier jaar geleden in Beijing toegevoegd aan het olympische programma. Suzanne Schulting ging onderuit in de halve finale, waardoor Nederland een medaille op dat onderdeel misliep.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2688776491

Dit zijn de 7 problemen waar intelligente mensen nooit over zeuren

ANP-549905174

Wereldeconomie stevent af op een ramp: "Dit is absurd"

1d3da909c3fdad2d13c7b6acd0153285,4c70904a

Levenslang voor ouders die hun zoon Elias (3) doodmartelden – "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

151666874_m

Dure tandpasta is vooral dure marketing – dit is het enige woord dat écht telt op de tube

ANP-203056710

Zo help je je hond van verlatingsangst af

Loading