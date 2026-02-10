ECONOMIE
Utrechtse serieverkrachter van gevangenis naar kliniek

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 12:15
anp100226121 1
DEN HAAG (ANP) - De Utrechtse serieverkrachter Gerard T. (62) kan nu daadwerkelijk terecht in een forensisch psychiatrische kliniek. Voor het Openbaar Ministerie (OM) was dat een belangrijke voorwaarde om hem voorwaardelijk vrij te laten, iets waar hij recht op had na het uitzitten van twee derde van zijn celstraf.
T. kreeg zestien jaar celstraf voor vier gewelddadige verkrachtingen. Hij had zelf vorig jaar al gehoopt de gevangenis te verlaten en ergens begeleid te gaan wonen. Het OM oordeelde echter dat specialistische begeleiding nodig was en vroeg de rechter hem langer vast te houden, totdat een geschikte woonplek beschikbaar kwam. De rechtbank was het daarmee eens en besloot tot uitstel.
Voor zijn slachtoffers is het echter "ongemakkelijk nieuws", zei voormalig politiechef Lex Mellink bij tv-programma Goedemorgen Nederland. "Zij hebben levenslang", voegde hij eraan toe.
Nu is zijn voorwaardelijke invrijheidstelling begonnen, bevestigt een woordvoerster van het OM. Verdere details over de kliniek waar hij gaat wonen en het soort behandeling wil ze niet kwijt in verband met de privacy.
