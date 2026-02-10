ECONOMIE
Shorttrackers krijgen dag de tijd om teleurstelling te verwerken

Sport
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 15:52
anp100226174 1
MILAAN (ANP) - De Nederlandse shorttrackploeg krijgt van bondscoach Niels Kerstholt ongeveer een dag de tijd om de teleurstelling van het missen van een medaille op de olympische gemengde aflossing te verwerken. "Ik moet ze nu even de tijd geven en met rust laten. Morgen gaan we het ijs weer op om volle bak te trainen", zei de bondscoach, die donderdag de volgende wedstrijden op de Spelen heeft.
Xandra Velzeboer was na haar val in de halve finale ontroostbaar en liet in de catacomben van de Milano Ice Skating Arena haar tranen lange tijd de vrije loop, net als haar zus Michelle. Kerstholt is ervan overtuigd dat de shorttracksters niet in dat slechte gevoel blijven hangen. "Daar zijn ze professioneel genoeg voor. Ik weet dat de knop weer omgaat. Op dit moment moet ik ook weer niet te veel gaan sturen. Dat straalt ook geen vertrouwen uit", sprak de bondscoach.
Kerstholt heeft wel een idee hoe hij zijn sporters weer bij elkaar kan rapen. "Morgen moeten we teruggaan naar de feiten. We weten wie wij zijn en hoe goed wij zijn."
