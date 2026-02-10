Muziekdienst Spotify flink hoger op Wall Street na recordkwartaal

NEW YORK (ANP) - Spotify werd dinsdag flink hoger gezet op de beurzen in New York. De muziekstreamingdienst zag de omzet en winst stijgen in het laatste kwartaal van 2025. Het aantal maandelijks actieve gebruikers steeg tot een nieuw record van 751 miljoen. Het aantal premiumabonnees, die betalen voor de muziek en podcasts, groeide tot 290 miljoen. Voor het huidige kwartaal rekent Spotify op een verdere stijging van het aantal gebruikers en betalende abonnees. Het aandeel won 15,5 procent.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig. Beleggers deden het rustig aan na twee winstdagen op rij, waarbij vooral de tech- en chipaandelen een sterk herstel lieten zien. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 50.314 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 6975 punten en techbeurs Nasdaq klom 0,1 procent tot 23.268 punten.

Coca-Cola zakte 1,4 procent. De frisdrankenfabrikant boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. De omzet viel echter tegen. Net als concurrent PepsiCo heeft Coca-Cola de vraag naar zijn dranken de afgelopen kwartalen zien afnemen doordat consumenten besparen op hun boodschappen. Consumenten met hoge inkomens zijn echter nog steeds bereid meer te betalen voor de duurdere merken van het concern, zoals Fairlife en Smartwater.

Koopbereidheid consumenten

In de chipsector verwerkten beleggers omzetcijfers van TSMC. De grote Taiwanese chipfabrikant, die chips maakt voor Amerikaanse bedrijven als Nvidia en Apple, zag de verkopen in januari met 37 procent stijgen dankzij de sterke vraag naar AI-chips. Nvidia steeg 0,4 procent, na een stijging van ruim 10 procent in de afgelopen twee handelsdagen. iPhone-maker Apple zakte 0,2 procent.

De Amerikaanse winkelverkopen boden daarnaast meer inzicht in de koopbereidheid van consumenten. In de voor de detailhandel belangrijke maand december bleven de verkopen onveranderd ten opzichte van een maand eerder, terwijl er op een stijging was gerekend.

Beleggers kijken verder vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat woensdag op het programma staat. De banengroei in de grootste economie ter wereld speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Kevin Hassett, economisch adviseur van het Witte Huis, zei maandag dat de banengroei de komende maanden lager zou kunnen uitvallen als gevolg van een tragere groei van de beroepsbevolking en een hogere productiviteit.