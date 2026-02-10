ECONOMIE
Shorttrackers met broers Van 't Wout, Velzeboer en Poutsma

Sport
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 12:08
anp100226119 1
MILAAN (ANP) - De Nederlandse shorttrackers beginnen de kwartfinale van de gemengde aflossing op de Olympische Spelen met Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma. Dat blijkt uit de kort voor de start vrijgegeven opstelling.
De kwartfinale begint om 12.00 uur. Italië, Polen en Hongarije zijn de tegenstanders.
De eerste twee landen van elke kwartfinale op de gemengde aflossing, waarbij het team bestaat uit twee vrouwen en twee mannen, plaatsen zich voor de halve finale. Daarnaast mogen ook de twee snelste nummers 3 door naar de halve eindstrijd. De halve finales en finale worden ook dinsdag al afgewerkt.
