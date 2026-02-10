ECONOMIE
Ruim 4500 IS-gevangenen van Syrië naar Irak gebracht

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 12:11
BAGDAD (ANP/AFP) - Ruim 4500 vermeende jihadisten zijn de afgelopen tijd van Syrië overgebracht naar Irak. Dat gebeurde in het kader van de Amerikaanse operatie om gevangenen te verplaatsen, meldt een Iraakse functionaris aan persbureau AFP.
De VS willen zo'n 7000 gedetineerden weghalen uit Syrië. In dat land werden na de militaire nederlaag van terreurgroep IS in 2017 vermeende jihadisten en hun gezinnen vastgezet door de overwegend Koerdische SDF-militie. Het ging ook om Europeanen.
De SDF kwam later in conflict met de nieuwe regering en de VS maakten zich volgens Amerikaanse media zorgen over mogelijke ontsnappingen. Irak zou naar verluidt zijn toegezegd dat de Amerikaanse autoriteiten betalen voor de detentiekosten van de overgebrachte gevangenen.
Inmiddels zouden 4583 gevangenen naar Irak zijn gebracht. Daar hebben rechtbanken eerder doodvonnissen uitgesproken tegen terreurverdachten en levenslange celstraffen opgelegd. Ook naar overgebrachte gevangenen worden onderzoeken ingesteld.
