Jens van 't Wout bij Spelen nu wel naar kwartfinale op 1000 meter

door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 11:41
MILAAN (ANP) - Shorttracker Jens van 't Wout is goed begonnen aan het olympische shorttracktoernooi. De 24-jarige Nederlander, die in Milaan op alle individuele afstanden in actie komt, bereikte dinsdag zonder problemen de kwartfinale op de 1000 meter.
Van 't Wout eindigde in de voorronden in de Milano Ice Skating Arena op overtuigende wijze als eerste in de zevende en voorlaatste heat.
Vier jaar terug slaagde Van 't Wout er in Beijing niet in door te dringen tot de olympische kwartfinale op de kilometer. De in Laren geboren shorttracker werd toen in de voorrondes derde in zijn heat en was daarmee uitgeschakeld.
