Shorttrackers pakken in Tilburg goud op gemengde aflossing

TILBURG (ANP) - De Nederlandse shorttrackers hebben bij de World Tour-wedstrijden in Tilburg de gemengde aflossing gewonnen. Teun Boer, Jens van 't Wout en Xandra en Michelle Velzeboer leidden in de finale van start tot finish. Italië werd tweede en de Verenigde Staten derde.

Bij de laatste wissel kwam een van de Italiaanse shorttrackers ten val waardoor Van 't Wout een onoverbrugbare voorsprong pakte. Polen was als tweede over de streep gekomen, maar een van de shorttrackers had een overtreding begaan waardoor het team een straf kreeg.

Xandra en Michelle Velzeboer hadden een dag eerder met Zoë Deltrap en Diede van Oorschot ook al de aflossing bij de vrouwen gewonnen.