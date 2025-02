Een mediator vertelt of het een goed idee is om vrienden te blijven met je ex

Vrienden blijven met je ex, het klinkt wel zo aardig, maar is het zo'n goed idee? Volgens mediator Irma Wonink niet.

Ze stelt in Metro dat het op de lange termijn vaak tot problemen leidt. "Veel mensen denken: ‘We gaan als vrienden uit elkaar’, maar in de praktijk zie je dat dat vaak niet werkt.” Er zijn vaak nog vervelende emoties, er dreigt een nieuwe partner en ondertussen moet je dan doen alsof dat helemaal oké is.

"Ik begrijp heel goed dat je voor de kinderen goed met elkaar blijft communiceren. Dat is in het begin ook nodig, maar naarmate iedereen zijn of haar eigen leven gaat invullen, zwakt dat contact meestal af", aldus Wonink. "Uiteindelijk houd je vooral nog contact over praktische zaken rondom de kinderen.”

Een nieuwe partner moet na verloop van tijd ook de kans krijgen. "Ik zeg altijd: een nieuwe liefde kan pas groeien als de stoel naast je leeg is.” Veel contact met je ex is dan voor niemand prettig. "Je merkt dat de aandacht verschuift en dat een nieuwe partner zich begint af te vragen: ‘Wat is mijn plek eigenlijk?’ Dat is het moment waarop de poppen aan het dansen gaan. Ik heb in mijn praktijk meerdere keren gezien dat een nieuwe partner op een gegeven moment zegt: ik trek dit niet meer. Je kunt nog zo vaak zeggen dat je relatie met je ex vriendschappelijk is, maar als je ex nog een grote rol in je leven speelt, voelt een nieuwe partner zich vaak tweede keus.”

Probleem is ook dat de scheidslijn tussen vriendschap en romantiek veel te dun is. Je denkt dat je de breuk helemaal hebt verwerkt, maar dat is lang niet altijd zo. "In het begin beginnen mensen met goede bedoelingen, bijvoorbeeld: we spreken één keer per week af om samen te eten. Maar na verloop van tijd verandert je leven. Een nieuwe relatie, een andere baan, nieuwe prioriteiten – en dan blijkt dat die vriendschap niet zo vanzelfsprekend is.”

Bron: Metro