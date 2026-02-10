Shorttrackers winnen B-finale aflossing in olympisch record

MILAAN (ANP) - De Nederlandse shorttrackers hebben bij de Olympische Spelen de B-finale op de gemengde aflossing gewonnen. Selma Poutsma, Xandra Velzeboer, Teun Boer en Jens van 't Wout noteerden in de Milano Ice Skating Arena met 2.35,537 een olympisch record.

De formatie van bondscoach Niels Kerstholt was op de B-finale aangewezen omdat Xandra Velzeboer in de halve finale onderuitging. Nederland liep daarmee een plaats in de finale mis.

Zuid-Korea werd tweede in de B-finale, voor Frankrijk en de Verenigde Staten.

Vier jaar geleden grepen de Oranje-shorttrackers bij de Olympische Spelen van Beijing ook naast een medaille op de gemengde aflossing, dat toen als nieuw onderdeel was toegevoegd. Toen gleed Suzanne Schulting in de halve finale onderuit.