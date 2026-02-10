Apple en Google beloven appwinkels eerlijker te maken

LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Apple en Google hebben de Britse concurrentiewaakhond CMA toegezegd veranderingen door te voeren in hun appwinkels om die eerlijker te maken voor ontwikkelaars en consumenten. Daardoor moet het makkelijker worden voor gebruikers om apps van derden te downloaden op hun smartphone.

De aankondiging markeert de eerste veranderingen van grote techbedrijven sinds in het Verenigd Koninkrijk vorig jaar nieuwe regels van kracht zijn geworden. Volgens de Britse toezichthouder krijgen ontwikkelaars van apps onder andere toegang tot meer functies van Apple's besturingssysteem iOS om concurrerende producten te kunnen maken, bijvoorbeeld gerelateerd aan digitale portemonnees of livevertaling.

Bijna alle smartphones draaien op besturingssystemen van de twee Amerikaanse techconcerns en hun appwinkels en browsers zijn vaak al vooraf geïnstalleerd op toestellen. De CMA had in oktober al gezegd dat Apple en Google daardoor in feite een duopolie hadden op dit vlak, wat de waakhond de bevoegdheid gaf veranderingen te eisen om de concurrentie te bevorderen.