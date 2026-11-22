SEOUL (ANP) - De Nederlandse shorttrackers hebben ook de derde wedstrijd op de gemengde aflossing in de World Tour gewonnen. Jens van 't Wout, Selma Poutsma, Zoë Deltrap en Teun Boer bleven de teams van Rusland, China, Zuid-Korea en Canada voor.

De Nederlandse shorttrackers hadden eerder ook al de gemengde aflossingen in Vancouver en Montreal gewonnen. Die beide keren deed Xandra Velzeboer ook mee. De shorttrackster ontbreekt dit weekend in Seoul.