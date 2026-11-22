OBIHIRO (ANP) - Schaatsers Chloé Hoogendoorn en Sijmen Egberts zijn er bij de wereldbeker in het Japanse Obihiro niet in geslaagd de finale van de gemengde aflossing te bereiken. Het Nederlandse duo werd in de halve finales verslagen door het Poolse koppel. Alleen de winnaar van de halve finale plaatste zich voor de eindstrijd later zondag.

De Nederlandse schaatsers eindigden in de B-groep als vijfde op de ploegenachtervolging. Jasper Krommenhoek, Remo Slotegraaf en Marcel Bosker kwamen tot 3.47,31 en waren daarmee duidelijk langzamer dan het trio van Canada. Die wonnen in 3.44,80. Bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Beijing kwam de Nederlandse ploeg ten val.