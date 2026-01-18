Drinkwaterkookadvies Amersfoort na bijna twee weken opgeheven

AMERSFOORT (ANP) - Drinkwaterbedrijf Vitens heeft het kookadvies voor drinkwater voor Amersfoort en omgeving opgeheven. Dat meldt het bedrijf zondag. "De laatste testresultaten tonen aan dat het drinkwater weer volledig schoon en dus veilig is." De oorzaak van de verontreiniging, die op 5 januari werd aangetroffen, is nog niet bekend.

Meer dan 85.000 huishoudens, verspreid over dertien plaatsen, moesten hun drinkwater koken voordat ze het konden gebruiken. De meeste van die plaatsen liggen in de provincie Utrecht, een aantal ligt in Gelderland. Voor drie plaatsen - Woudenberg, De Glind en Terschuur - gold het kookadvies twee dagen. De overige plaatsen hadden bijna twee weken te maken met de verontreiniging.

Het drinkwater was vervuild met de bacterie enterokokken, die darmklachten kan veroorzaken. De bacteriën zijn volgens Vitens in het drinkwaterleidingnet en een opslagkelder voor drinkwater in Amersfoort aangetroffen.