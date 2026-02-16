ECONOMIE
Shorttrackster Velzeboer bereikt op Spelen finale op 1000 meter

Sport
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 12:07
anp160226081 1
MILAAN (ANP) - Shorttrackster Xandra Velzeboer is op de Olympische Spelen doorgedrongen tot de finale van de 1000 meter. De olympisch kampioene op de 500 meter eindigde in de eerste halve finale in de Milano Ice Skating Arena als eerste. De finale is later op maandag, om 12.47 uur.
Velzeboer doet later deze week ook nog mee aan de 1500 meter en de finale van de aflossing voor vrouwen.
Michelle Velzeboer, de zus van Xandra Velzeboer, en Selma Poutsma werden eerder al uitgeschakeld op de 1000 meter.
Suzanne Schulting won bij de Olympische Spelen van 2018 in Pyeongchang en 2022 in Beijing goud op de kilometer. De Friezin doet nu alleen mee aan de 1500 meter.
