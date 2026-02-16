Fatbikeverkoper La Souris maakt bezwaar tegen lokale verboden

DOETINCHEM (ANP) - Fatbikeverkoper La Souris gaat geplande lokale verboden voor fatbikes aanvechten. Dat bevestigt eigenaar Armando Muis na berichtgeving in het AD. Volgens Muis moet niet het voertuig, maar de gebruiker worden aangepakt.

In Enschede en Amsterdam zijn plannen om fatbikes op drukke plekken te verbieden. Dat willen de gemeenten regelen via een Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Muis heeft in Enschede al bezwaar ingediend tegen die plannen. Hij verwacht dat het verbod juridisch niet houdbaar is en het is volgens Muis ook geen doeltreffende oplossing.

Volgens de eigenaar van La Souris zijn er andere oplossingen te bedenken om iets aan de overlast te doen. "Het verlagen van de snelheid hoor ik nog weinig over, maar dat zal veel helpen." Als het bezwaar wordt afgewezen, sluit Muis een gang naar de rechter niet uit.