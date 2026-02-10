ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Shorttrackster Velzeboer op olympische 500 meter naar kwartfinale

Sport
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 10:51
anp100226098 1
MILAAN (ANP) - Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft zich bij de start van de Olympische Spelen overtuigend geplaatst voor de kwartfinale van de 500 meter. De 24-jarige kopvrouw van de Nederlandse ploeg eindigde in de voorrondes als eerste in haar heat. Velzeboer reed in de Milano Ice Skating Arena vanaf de start weg bij de andere drie deelneemsters en was niet meer te achterhalen.
De kwartfinales, halve finales en finale van de 500 meter staan donderdag op het programma. Velzeboer komt in Italië ook in actie op de 1000 en 1500 meter en op de vrouwenaflossing en gemengde aflossing. De 500 meter is de favoriete afstand van Velzeboer.
Vier jaar terug, bij de Olympische Spelen van Beijing, strandde Velzeboer op de 500 meter in de kwartfinales.
De op de Spelen debuterende Michelle Velzeboer en Selma Poutsma komen later op maandagochtend nog in actie in de voorrondes van de 500 meter.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549905174

Wereldeconomie stevent af op een ramp: "Dit is absurd"

shutterstock_2688776491

Dit zijn de 7 problemen waar intelligente mensen nooit over zeuren

1d3da909c3fdad2d13c7b6acd0153285,4c70904a

Levenslang voor ouders die hun zoon Elias (3) doodmartelden – "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."

vanessen

Deze Deventenaar mag de puinhopen van Femke Wiersma gaan opruimen

151666874_m

Dure tandpasta is vooral dure marketing – dit is het enige woord dat écht telt op de tube

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

Loading