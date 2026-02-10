Shorttrackster Velzeboer op olympische 500 meter naar kwartfinale

MILAAN (ANP) - Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft zich bij de start van de Olympische Spelen overtuigend geplaatst voor de kwartfinale van de 500 meter. De 24-jarige kopvrouw van de Nederlandse ploeg eindigde in de voorrondes als eerste in haar heat. Velzeboer reed in de Milano Ice Skating Arena vanaf de start weg bij de andere drie deelneemsters en was niet meer te achterhalen.

De kwartfinales, halve finales en finale van de 500 meter staan donderdag op het programma. Velzeboer komt in Italië ook in actie op de 1000 en 1500 meter en op de vrouwenaflossing en gemengde aflossing. De 500 meter is de favoriete afstand van Velzeboer.

Vier jaar terug, bij de Olympische Spelen van Beijing, strandde Velzeboer op de 500 meter in de kwartfinales.

De op de Spelen debuterende Michelle Velzeboer en Selma Poutsma komen later op maandagochtend nog in actie in de voorrondes van de 500 meter.