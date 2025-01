DRESDEN (ANP) - De Nederlandse shorttracksters zijn er bij de Europese kampioenschappen in het Duitse Dresden op de aflossing niet in geslaagd een medaille te veroveren. Door een val van Selma Poutsma was het Oranje-viertal al snel kansloos. Het team bestond naast Poutsma uit Zoë Deltrap, Michelle Velzeboer en Xandra Velzeboer.

Het goud was voor Italië, dat Hongarije en Polen achter zich liet. Titelverdediger Nederland finishte als vierde en laatste.