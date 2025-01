Topsprinter Milan debuteert in Tour de France

DEINZE (ANP) - De Italiaanse wielrenner Jonathan Milan neemt komende zomer voor het eerst deel aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Lidl-Trek zaterdag via sociale media bekendgemaakt. De 24-jarige Milan nam al wel twee keer deel aan de Giro d'Italia en won daarin in totaal vier ritten.

Afgelopen jaar sloot hij de wielerronde in zijn vaderland af als winnaar van het puntenklassement. Ook won Milan onder meer een rit in de Ronde van Valencia, twee etappes in Tirreno-Adriatico en twee ritten in de Renewi Tour.

Voormalig wereldkampioen Mads Pedersen laat voor het eerst sinds 2019 de Tour schieten. De Deen van Lidl-Trek kiest voor de Giro en de Vuelta.