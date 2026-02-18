ECONOMIE
Shorttracksters ontgoocheld na 'veel pech' in finale aflossing

Sport
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 22:39
MILAAN (ANP) - Diepe ontgoocheling overheerst bij de shorttracksters na de olympische finale van de aflossing. Daarin kwam Michelle Velzeboer ten val waardoor het team met verder Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Florence Deltrap als nummer 4 naast de medailles greep. "Dit is ontzettend teleurstellend, het is heel veel pech", zei Xandra Velzeboer.
"We hebben de beelden teruggekeken. Michelle en Selma hadden hier niets aan kunnen doen", vond Xandra Velzeboer. "Na de wissel ging Canada heel wijd en zij zet vol af met links, waardoor ze tegen de schaats van Michelle aanrijdt. Als de Canadezen iets meer ruimte gaven, was dit niet gebeurd", aldus de tweevoudig olympisch kampioene van dit toernooi. De uitspraak dat ze het Canada een beetje kwalijk neemt, nam ze toch weer terug. "Dit is ook racen. Zij doen dit niet met opzet, maar het is vooral dat wij er niets aan konden doen."
