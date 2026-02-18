ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wall Street sluit hoger na notulen Federal Reserve

Economie
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 22:22
anp180226209 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger gesloten. Beleggers hadden onder meer aandacht voor de notulen van de rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank van januari. Toen liet de Federal Reserve de rente in de Verenigde Staten onveranderd, na drie verlagingen op rij.
Uit de notulen kwam naar voren dat verschillende functionarissen suggereerden dat de Fed de rente mogelijk moet verhogen als de inflatie boven hun doel blijft. Ook zagen meerdere functionarissen de kans de rente verder te verlagen als de inflatie zou dalen zoals zij verwachtten. De meesten gaven echter aan dat de inflatie mogelijk langzamer zou kunnen dalen dan algemeen voorspeld.
De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 49.662,66 punten. De brede S&P 500-index klom 0,6 procent naar 6881,31 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 22.753,64 punten. Dinsdag sloten de drie graadmeters 0,1 procent hoger.
loading

POPULAIR NIEUWS

skynews-putin-vladimir-generals_5765641

"Het imperium van Poetin stort feitelijk in elkaar – en de situatie zal verslechteren, niet verbeteren."

131962873_m

Experts: 55-plussers dupe bezuinigingen

ANP-551038786

VS in verval: Na 88 jaar stopt peilingsbureau Gallup met goedkeuringscijfer van president

ANP-550901411

Van Berkel zit nét lang genoeg in de Kamer om twee jaar wachtgeld op te eisen

Scherm­afbeelding 2026-02-18 om 06.17.26

Bill White, de mini-Trump in Brussel: hoe een ambassadeur een land tegen zich in het harnas joeg

Scherm­afbeelding 2026-02-18 om 07.58.35

Video: Deze skiërs bewonderen de lawine. Dan worden ze bedolven

Loading