Wall Street sluit hoger na notulen Federal Reserve

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger gesloten. Beleggers hadden onder meer aandacht voor de notulen van de rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank van januari. Toen liet de Federal Reserve de rente in de Verenigde Staten onveranderd, na drie verlagingen op rij.

Uit de notulen kwam naar voren dat verschillende functionarissen suggereerden dat de Fed de rente mogelijk moet verhogen als de inflatie boven hun doel blijft. Ook zagen meerdere functionarissen de kans de rente verder te verlagen als de inflatie zou dalen zoals zij verwachtten. De meesten gaven echter aan dat de inflatie mogelijk langzamer zou kunnen dalen dan algemeen voorspeld.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 49.662,66 punten. De brede S&P 500-index klom 0,6 procent naar 6881,31 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 22.753,64 punten. Dinsdag sloten de drie graadmeters 0,1 procent hoger.