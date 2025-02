Shorttracksters winnen opnieuw aflossing in de World Tour

MILAAN (ANP) - De Nederlandse shorttracksters hebben voor de tweede keer op rij in de World Tour de aflossing gewonnen. In het Mediolanum Forum in Milaan, waar volgend jaar het olympisch shorttracktoernooi plaatsvindt, bleven Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Zoë Deltrap en Diede van Oorschot de shorttracksters van Italië en China voor. Canada werd in de finale vierde.

Deltrap plaatste een knappe inhaalactie op haar Italiaanse concurrente en pakte zo de leiding. In de slotronden gaf Xandra Velzeboer de koppositie niet meer af.

De shorttracksters wonnen een week eerder in Tilburg voor het eerst dit seizoen de aflossing in de World Tour.

De shorttrackers grepen naast een finaleplaats. Teun Boer, Itzhak de Laat, Daan Kos en Jens van 't Wout kregen een penalty voor het hinderen van China bij een wissel. Daardoor mogen ze zondag ook niet starten in de B-finale.