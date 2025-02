VS willen Europa niet betrekken bij vredesgesprekken Oekraïne

MÜNCHEN (ANP) - Europese landen worden niet betrokken bij de gesprekken die de Verenigde Staten willen voeren met Rusland en Oekraïne over vrede. De Amerikaanse gezant voor Oekraïne en Rusland Keith Kellogg heeft dat gezegd tijdens de grote veiligheidsconferentie in München, melden The Guardian en CNBC.

Volgens Kellogg heeft de Amerikaanse president Donald Trump haast, en zou het de zaken alleen maar nodeloos ingewikkeld maken als er te veel landen worden betrokken. "Die weg slaan wij niet in", aldus Kellogg volgens The Guardian. Europese leiders zouden hooguit geraadpleegd worden.

Kellogg zei dat hij realistisch wilde zijn over een Europese rol in de gesprekken "en het gaat niet gebeuren", aldus The Guardian. "En aan mijn Europese vrienden zou ik willen zeggen: sluit je aan bij het debat, niet door te klagen dat je al dan niet aan tafel zou moeten zitten, maar door met concrete voorstellen, ideeën en hogere bestedingen te komen." Met dat laatste doelt hij op de Europese defensiebestedingen, die volgens de Amerikaanse regering al lange tijd veel te laag zijn.

Waarschuwing

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had op de conferentie ook al gewaarschuwd dat Europa niet betrokken zou worden. Om dat af te dwingen moet Europa een gezamenlijke krijgsmacht vormen als tegenwicht voor de Verenigde Staten, zei hij. "De oude tijden zijn voorbij dat de Verenigde Staten Europa steunt omdat het dat altijd gedaan heeft."

Intussen probeert de Franse president Emmanuel Macron een aantal Europese leiders op een lijn te krijgen door maandag een extra informele top te organiseren in Parijs.