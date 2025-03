De ultrabewerkte voedingsmiddelen die volgens een voedingsdeskundige juist heel gezond zijn

Ultrabewerkte voedingsmiddelen hebben een slechte reputatie, maar niet alle producten in deze categorie zijn per definitie schadelijk. Sommige kunnen zelfs een gezonde keuze zijn, mits zorgvuldig geselecteerd. Voedingsdeskundige Dr. Federica Amati benadrukt in The Times dat het demoniseren van alle ultrabewerkte voeding een te simpele benadering is.

Wat maakt ultrabewerkt voedsel ongezond?

Ultrabewerkte voeding wordt vaak geassocieerd met gezondheidsproblemen zoals obesitas, diabetes en hartziekten. Dit komt door de toegevoegde suikers, zout, en ongezonde vetten, evenals het gebrek aan vezels en essentiële voedingsstoffen. Bovendien zijn veel van deze producten ontworpen om overeten te stimuleren door hun combinatie van smaken en texturen.

Welke ultrabewerkte producten zijn wél gezond?

Dr. Amati wijst erop dat sommige ultrabewerkte voedingsmiddelen juist een goede aanvulling op je dieet kunnen zijn. Dit hangt af van de ingrediënten en het productieproces. Hier zijn enkele voorbeelden:

Ontbijtgranen: Producten zoals Weetabix bevatten veel vezels en weinig suiker. Ze bieden een handige manier om je dagelijkse vezelinname te verhogen.

Producten zoals Weetabix bevatten veel vezels en weinig suiker. Ze bieden een handige manier om je dagelijkse vezelinname te verhogen. Donkere chocolade : Kies voor varianten met minimaal 70% cacao, zoals Green & Black’s Organic Dark Chocolate. Deze bevatten gezonde flavanolen die de bloeddruk kunnen verlagen.

: Kies voor varianten met minimaal 70% cacao, zoals Green & Black’s Organic Dark Chocolate. Deze bevatten gezonde flavanolen die de bloeddruk kunnen verlagen. Plantaardige eiwitbronnen: Tofu en Quorn-mince zijn goede keuzes vanwege hun hoge eiwitgehalte en lage verzadigde vetten.

Tofu en Quorn-mince zijn goede keuzes vanwege hun hoge eiwitgehalte en lage verzadigde vetten. Sauzen: Heinz Tomato Ketchup zonder schadelijke additieven en Filippo Berio Classic Pesto met natuurlijke ingrediënten zijn laag-risico opties.

Hoe kun je gezonde keuzes maken binnen ultrabewerkt voedsel?

Dr. Amati ontwikkelt samen met haar team bij Zoe een systeem dat consumenten helpt om gezonde keuzes te maken binnen ultrabewerkte voeding. Dit systeem beoordeelt producten op basis van hun additieven, hyperpalatabiliteit (hoe verslavend ze zijn), en energie-inname snelheid (hoe snel ze gegeten worden). Een app wordt binnenkort gelanceerd om deze informatie toegankelijk te maken.

Waarom is dit belangrijk?

In rijke landen bestaat ongeveer 60% van de dagelijkse calorieën uit ultrabewerkte voeding. Het volledig vermijden ervan is praktisch onmogelijk voor veel mensen vanwege de lage kosten en het gemak. Door bewuste keuzes te maken, kun je genieten van de voordelen van sommige ultrabewerkte producten zonder de nadelen.