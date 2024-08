Sinner en Tiafoe na spannende duels naar eindstrijd in Cincinnati

CINCINNATI (ANP) - Jannik Sinner en Frances Tiafoe hebben zich geplaatst voor de finale van het masterstoernooi van Cincinnati. Voor Tiafoe, de nummer 27 van de wereld, wordt het zijn eerste eindstrijd op een masterstoernooi.

Sinner was in een partij van 3 uur en 7 minuten net te sterk voor de Duitser Alexander Zverev. Het werd 7-6 (9) 5-7 7-6 (4). Sinner is als eerste geplaatst, Zverev was de nummer 3 van de plaatsingslijst.

Ook Tiafoe had de tiebreak van de beslissende set nodig om de finale te bereiken. Met 4-6 6-1 7-6 (4) ontdeed hij zich van de Deen Holger Rune. Tiafoe overleefde in de derde set twee matchpoints. Hij stond in die set ook met 5-2 achter.

Vorig jaar werd het toernooi van Cincinnati gewonnen door Novak Djokovic, maar hij ontbreekt dit jaar.