Energiecoach daverend succes, zo kun jij ook meer dan 100 euro per maand besparen

Energiecoaches helpen huishoudens flink besparen op de energierekening. Dit wordt bevestigd door nieuw wetenschappelijk onderzoek in Amsterdam. Bijna driekwart van de huishoudens die kampten met energiearmoede wist uit die situatie te komen na een bezoek van een energiecoach, schrijft het Parool.

Hoewel het concept van een energiecoach misschien wat vrijblijvend klinkt, biedt het verrassend concrete voordelen. Deze vrijwilligers komen niet met belegen bespaartips zoals korter douchen of de thermostaat lager zetten, dat weten we allemaal wel. Ze pakken de woning zelf aan door tochtstrips, radiatorfolie of waterbesparende douchekoppen te installeren.

Flinke daling in energierekening

Onderzoek door het AMS Institute laat zien hoe effectief de aanpak is. Hoofdonderzoeker Joe Llewellyn bezocht 117 huishoudens als energiecoach, en de energierekening van deze gezinnen daalde in de wintermaanden met gemiddeld 104 euro. Het gasverbruik ging met maar liefst 42 procent omlaag, terwijl het elektriciteitsverbruik met 33 procent afnam.

Voor huishoudens in energiearmoede – die meer dan 8 procent van hun inkomen kwijt zijn aan energie – is deze besparing extra waardevol. Driekwart van deze huishoudens doken na het bezoek onder de grens van energiearmoede. Het gemiddelde percentage van het inkomen dat werd besteed aan energie daalde van 10,1 naar 5,3 procent.

Slimme sensoren

Het effect was het grootst bij gezinnen die hun energieverbruik real-time konden monitoren via sensoren en schermpjes. Deze technologie maakt huishoudens bewuster van hun energiegedrag, waardoor de besparingen verder toenemen. Het onderzoek, dat werd gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Scientific Reports, laat zien dat deze groep huishoudens significant beter presteerde, en dan vooral op het gebied van elektriciteitsbesparing.

Volgens Joe Llewellyn, die naast onderzoeker ook zelf energiecoach is, speelt motivatie een belangrijke rol in het succes van de besparingen. “Toen de resultaten binnenkwamen, zat ik te kraaien van plezier”, zegt hij enthousiast. Omdat deelnemers zelf de energiecoach uitnodigden, waren ze van meet af aan bereid om hun gedrag te veranderen. Bovendien hadden veel huishoudens een relatief hoog energieverbruik, waardoor er veel winst te behalen viel.

Llewellyn merkt op dat hij als energiecoach grondiger te werk ging dan gemiddeld. Waar sommige coaches binnen een uur klaar zijn, nam hij telkens de volle twee uur om maatregelen zoals tochtstrips en radiatorfolie zorgvuldig aan te brengen.

Schaalbaarheid van energiecoaching

De arbeidsintensiviteit van energiecoaching roept de vraag op of het opschalen van dit initiatief haalbaar is. Llewellyn ziet echter mogelijkheden: “Na een paar huisbezoeken herken je de veelvoorkomende problemen en word je efficiënter.”

De adviezen van de energiecoach worden bovendien goed opgevolgd. Zo begon na het bezoek 92 procent van de huishoudens alleen kamers te verwarmen die in gebruik waren, tegenover 47 procent daarvoor. Ook het sluiten van gordijnen om warmte binnen te houden nam sterk toe, van 32 naar 81 procent.

Meters delen

Voor gezinnen die apparaten gebruiken om hun energieverbruik in de gaten te houden, zijn de besparingen nog groter. Toch blijven de kosten van zo’n 60 euro voor veel huishoudens een drempel. Llewellyn stelt voor dat woningcorporaties deze apparaatjes aanschaffen en onder huurders laten rouleren. “Na vier weken hebben mensen hun gedrag meestal aangepast. De investering kan zichzelf dan tien keer terugverdienen.”

