Gouden tip van ex-fietsendief: zo voorkom je diefstal van je stalen ros

Elk jaar worden er naar schatting zo'n 500.000 fietsen gestolen in Nederland. De kans is dan ook groot dat je ooit slachtoffer bent geworden van fietsdiefstal. Of je fiets nu stevig op slot stond of niet, het lijkt alsof dieven altijd wel een manier vinden om hem mee te nemen. Maar dankzij deze eenvoudige en slimme truc van een ex-fietsendief, verklein je die kans aanzienlijk.

Fietsendieven zijn ware specialisten in hun vak. Of het nu gaat om een simpele stadsfiets of een dure sportfiets, ze maken ze in een oogwenk los en verkopen ze snel door voor een paar tientjes. Maar er is een manier om je fiets een stuk minder aantrekkelijk te maken voor deze criminelen, en die komt van iemand die jarenlang zelf in 'het vak' zat.

Gouden tip

Jonny, een voormalig junk én ex-fietsendief, heeft zijn oude leven achter zich gelaten en probeert nu iets terug te doen voor de maatschappij. Op het Groningse weblog Sikkom deelt hij een gouden tip om te voorkomen dat je fiets gestolen wordt.

Volgens Jonny is de sleutel tot diefstalpreventie verrassend simpel: “Zet je ventiel bij je slot.” Hij legt uit dat je je fiets zo moet vastzetten dat het slot tussen een spaak en het ventiel komt. “Zo kunnen de fietsendieven je fiets moeilijk jatten zonder het ventiel te breken. Want ook fietsendieven houden niet van een lekke band.”

Waarom het werkt

Veel fietsendieven maken gebruik van een simpele maar effectieve methode: ze breken de stander van de fiets af en wrikken die vervolgens tussen het wiel en het slot om het open te krijgen. Een geoefende dief breekt hem dan binnen enkele minuten open. Maar als je het slot bij het ventiel plaatst, is de kans groot dat ze je fiets links laten liggen.

Bron: Sikkom