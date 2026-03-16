Sinner wint finale Indian Wells van Medvedev

Sport
door anp
maandag, 16 maart 2026 om 5:59
INDIAN WELLS (ANP/AFP) - Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Indian Wells gewonnen. De Italiaan, de nummer 2 van de wereld, versloeg in de finale de Rus Daniil Medvedev in twee sets: 7-6 (6) 7-6 (4). Het is voor Sinner de eerste keer dat hij het toernooi in Indian Wells wint.
Medvedev nam in de eerste set het initiatief en kwam op 6-5, maar Sinner sleepte er een tiebreak uit. De tweede set verliep vergelijkbaar, met dit keer Medvedev die langszij kwam en een tiebreak afdwong. Sinner wist in de tweede tiebreak terug te komen van een 0-4-achterstand.
Voor Medvedev is het de derde keer dat hij de finale van Indian Wells verliest. Ook in 2023 en 2024 ging hij in de eindstrijd onderuit.
