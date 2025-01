Skeletonster Bos opent jaar met vierde plek in Winterberg

WINTERBERG (ANP) - Skeletonster Kimberley Bos is het nieuwe jaar begonnen met een vierde plaats bij de wereldbekerwedstrijd in Winterberg. De 31-jarige Nederlandse kwam tot een tijd van 1.57,12.

De zege ging naar de Oostenrijkse Janine Flock (1.56,66), voor de Tsjechische Anna Fernstädt (1.56,93) en de Duitse Hannah Neise (1.56,95).

Bos, die vorige maand in Sigulda in Letland haar eerste wereldbekerzege van dit seizoen behaalde, neemt in de wereldbekerstand de derde plaats in met 1089 punten. Neise leidt met 1188 punten, voor Flock met 1165.