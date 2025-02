Skeletonster Bos pakt met vierde plaats in Lillehammer EK-brons

LILLEHAMMER (ANP) - Kimberley Bos is bij de wereldbekerwedstrijd skeleton in Lillehammer in Noorwegen, die ook geldt als Europees kampioenschap, als vierde geëindigd. Dat betekent dat de 31-jarige Edese bij het EK brons heeft veroverd, omdat de Amerikaanse Mystique Ro in de wedstrijd tweede werd en in dat klassement niet meedoet.

De Europese titel ging naar Janine Flock uit Oostenrijk. De 35-jarige skeletonster won in Lillehammer voor de derde keer op rij in de wereldbeker en bleef Ro en de Britse Amelia Coltman voor. Bos was na twee runs op de vierde plaats 1,05 seconde langzamer dan Flock.

Het is de tweede EK-medaille voor Bos, die in 2022 Europees kampioene werd. De afgelopen twee jaar eindigde Bos als vierde (2023) en vijfde (2024). Voor Flock is het de vierde keer dat ze Europees kampioen is geworden.