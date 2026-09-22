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Skiër Hirscher na acht maanden weer op de sneeuw in Zoetermeer

Sport
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 15:43
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ZOETERMEER (ANP) - Marcel Hirscher (37) heeft voor het eerst in acht maanden weer op zijn ski's gestaan. Dat meldde de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) dinsdag op de eigen site. De voormalige Oostenrijkse skikampioen zou in februari van dit jaar voor Nederland naar de Olympische Winterspelen in Milaan gaan, maar liet in januari weten de Spelen niet te gaan halen vanwege zijn fitheid. Hij was op dat moment herstellende van een kruisbandblessure.
Hirscher heeft vier dagen getraind op kunstsneeuw in SnowWorld Zoetermeer. Daar heeft hij volgens de NSkiV vooral gewerkt aan "het terugvinden van zijn gevoel op de ski's en het opnieuw belasten van zijn knie".
"Het gevoel is goed", zegt Hirscher in een interview met de skibond. "Voor een wedstrijd zijn er nog wel een paar stappen te gaan." In Zoetermeer maakte Hirscher de overgang van droogtrainingen naar het skiën. Hij vervolgt zijn hersteltraject volgens de NSkiV in Argentinië.
Hirscher won tussen 2013 en 2019 twee olympische en zeven wereldtitels.
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