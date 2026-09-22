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Wall Street begint voorzichtig na sterke herstelrally AI-aandelen

Economie
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 15:41
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NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn dinsdag met kleine koersuitslagen begonnen. Beleggers deden het rustig aan na de sterke herstelrally in AI-aandelen een dag eerder. Positieve berichten over de nieuwe persoonlijke AI-assistent van Facebook-eigenaar Meta zorgden maandag voor hernieuwd optimisme over AI bij beleggers op Wall Street.
De AI-agent Muse van Meta is in de eerste dertien dagen relatief vaak gedownload. Het aandeel Meta won nu 0,3 procent, na een koerssprong van ruim 11 procent een dag eerder. Vorige week stonden de AI-aandelen nog onder druk na waarschuwingen van topbestuurders over de gevaren van de kunstmatige intelligentie en oproepen om de ontwikkeling te vertragen.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 52.199 punten en de brede S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 7779 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 0,3 procent tot 27.213 punten.
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