Skiester Brignone wint seizoensopener in Sölden

SÖLDEN (ANP) - Skiester Federica Brignone heeft de seizoensopener in het Oostenrijkse Sölden gewonnen. Ze was op de reuzenslalom over twee runs de beste voor Alice Robinson uit Nieuw-Zeeland en Julia Scheib uit Oostenrijk.

Mikaela Shiffrin, die de snelste was in de eerste run, eindigde slechts als vijfde en greep naast haar 98e overwinning. Lara Gut-Behrami, afgelopen seizoen winnares van de algemene wereldbeker, had zich een dag voor de wedstrijd in Sölden afgemeld. Ze liet weten nog niet klaar te zijn voor wedstrijden.

De mannen komen zondag in actie op de reuzenslalom in Sölden. Marcel Hirscher maakt daar zijn rentree. De 35-jarige Oostenrijker, die een Nederlandse moeder heeft, doet mee namens Nederland.