Skiester Johnson wint afdaling na zware crash landgenote Vonn

Sport
door anp
zondag, 08 februari 2026 om 13:10
anp080226072 1
CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - De Amerikaanse skiester Breezy Johnson heeft met minimaal verschil de olympische afdaling gewonnen. Op de fraaie piste Olimpia delle Tofane in Cortina d'Ampezzo was de regerend wereldkampioene 4 honderdsten van een seconde sneller dan Emma Aicher uit Duitsland. De Italiaanse Sofia Goggia eindigde voor eigen publiek als derde op 0,59 seconde.
Alle ogen waren bij de afdaling gericht op de Amerikaanse skilegende Lindsey Vonn, die na een jarenlange afwezigheid terugkeerde om voor olympisch succes te gaan. De kampioene van 2010 scheurde vorige week een kruisband af, maar liet zich daar niet door tegenhouden. Op het moment dat het moest gebeuren, kwam de 41-jarige Vonn echter al snel zwaar ten val. Ze werd langdurig verzorgd in de Italiaanse sneeuw, waardoor de wedstrijd stil kwam te liggen. Per helikopter werd ze afgevoerd.
