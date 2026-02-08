ECONOMIE
Hockeyers winnen opnieuw moeizaam van Spanje in Pro League

Sport
door anp
zondag, 08 februari 2026 om 13:03
anp080226071 1
VALENCIA (ANP) - De Nederlandse hockeyers hebben ook hun tweede Pro League-duel met Spanje met veel moeite gewonnen. In Valencia maakte Duco Telgenkamp in de slotfase het winnende doelpunt: 2-3. Oranje verspeelde een 2-0-voorsprong, die was ontstaan door treffers van Pepijn van der Heijden en Telgenkamp.
Donderdag kwam de olympisch kampioen in de eerdere ontmoeting met Spanje met 2-0 achter. Dat duel eindigde uiteindelijk in een 4-3-overwinning.
Vrijdag verloor de huidige koploper van de Pro League na shoot-outs van Engeland, dat maandag opnieuw de tegenstander is in het laatste duel van deze reeks in Valencia.
