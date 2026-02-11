Skiester Vonn ondergaat derde operatie na beenbreuk

TREVISO (ANP) - De Amerikaanse skiester Lindsey Vonn is voor de derde keer geopereerd aan haar beenbreuk na haar val in de olympische afdaling van zondag. Dat laat de voormalige olympisch kampioen weten op Instagram. "Succesvol heeft vandaag een totaal andere betekenis dan een paar dagen geleden", schrijft ze bij een foto vanuit het ziekenhuis in Treviso.

"Ik boek vooruitgang en ook al gaat het langzaam, ik weet dat het goed zal komen." Vonn feliciteert vanuit haar ziekenhuisbed de Amerikaanse sporters die haar naar eigen zeggen inspiratie en "iets om voor te juichen" geven met hun prestaties.