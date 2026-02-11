ECONOMIE
Verstappen kijkt terug op 'een goede dag' bij test in Bahrein

Sport
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 19:43
SAKHIR (ANP) - Max Verstappen (28) heeft naar eigen zeggen "een goede dag" gehad op het circuit van Bahrein. "We hebben veel ronden gereden en verschillende programma's getest", zei de Formule 1-coureur in een persbericht van Red Bull nadat hij 136 ronden in de nieuwe wagen had gereden. Verstappen zette de tweede tijd neer achter wereldkampioen Lando Norris.
Er gelden dit jaar nieuwe regels in de Formule 1 waardoor de kwaliteit van de verschillende wagens anders kan zijn dan vorig seizoen. "Er valt nog veel te leren en uit te zoeken voor de eerste race. We hebben veel testprocedures doorlopen die we tijdens een raceweekend kunnen tegenkomen", aldus Verstappen. "We richten ons niet op rondetijden en klasseringen, maar op het begrijpen van de auto en de banden."
Verstappen komt vrijdag weer in actie. "Ik kijk nu uit naar vrijdag om te zien wat we nog meer kunnen leren", stelde Verstappen.
