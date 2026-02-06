Skiester Vonn voltooit trainingsrun ondanks kruisbandblessure

CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Lindsey Vonn heeft haar eerste afdaling sinds haar kruisbandblessure succesvol afgerond. De 41-jarige Amerikaanse voltooide de training op de olympische afdaling in Cortina d'Ampezzo in een tijd van 1,40.33. Daarmee staat ze voorlopig tiende nadat 23 van de 47 deelnemers aan de beurt zijn geweest.

De voormalig olympisch en wereldkampioen op de afdaling keerde terug nadat ze al gestopt was met skiën, met als doel olympisch eremetaal. Een week voor de Winterspelen van Milaan en Cortina scheurde ze haar kruisband tijdens een wereldbekerwedstrijd in Zwitserland. De afdaling staat zondag om 11.30 uur op het programma van de Olympische Spelen.