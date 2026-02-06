ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Skiester Vonn voltooit trainingsrun ondanks kruisbandblessure

Sport
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 14:12
anp060226114 1
CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Lindsey Vonn heeft haar eerste afdaling sinds haar kruisbandblessure succesvol afgerond. De 41-jarige Amerikaanse voltooide de training op de olympische afdaling in Cortina d'Ampezzo in een tijd van 1,40.33. Daarmee staat ze voorlopig tiende nadat 23 van de 47 deelnemers aan de beurt zijn geweest.
De voormalig olympisch en wereldkampioen op de afdaling keerde terug nadat ze al gestopt was met skiën, met als doel olympisch eremetaal. Een week voor de Winterspelen van Milaan en Cortina scheurde ze haar kruisband tijdens een wereldbekerwedstrijd in Zwitserland. De afdaling staat zondag om 11.30 uur op het programma van de Olympische Spelen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 503529302

Steeds meer mensen kopen thuisbatterij, maar is het ook rendabel?

longarts

Zien: Johan Derksen krijgt oorwassing van longkanker patholoog

96270324 l normal none

Ben jij hoogbegaafd? Bekijk deze checklist

ANP-442215837

Cabaretier Javier Guzman (48) is al bijna twee jaar van de radar verdwenen. Geen shows, geen website, geen contact. Wat is er gebeurd?

ANP-540146355

Op deze leeftijd bereik je je fysieke piek

anp050226154 1

Bitcoin dendert in elkaar, daalt tot laagste niveau in 15 maanden

Loading