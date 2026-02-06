ECONOMIE
Kieskompas voor 49 gemeenten, in Pijnacker-Nootdorp maandag al

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 14:08
anp060226112 1
AMSTERDAM (ANP) - Het Kieskompas helpt in 49 gemeenten stemgerechtigden een partijkeuze te maken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De stellingen zijn lokaal afgestemd en vanaf 17 februari te beantwoorden. In Pijnacker-Nootdorp is de stemhulp maandag al te gebruiken, tegelijk met een lokaal lijsttrekkersdebat.
Het Kieskompas met zo'n dertig stellingen is in elke gemeente anders, met een mix van bredere, landelijke thema's en lokale vraagstukken. "Dit project is groter dan met de Tweede Kamerverkiezingen", vertelt projectmanager Jeroen van Lindert. In twee bijeenkomsten per gemeente beslisten verkiesbare partijen mee over de inhoud. "Zo zijn er in Pijnacker-Nootdorp meer stellingen over glastuinbouw. Zoals: mogen er meer woningen gebouwd worden, ook als daarvoor glastuinbouw moet verdwijnen?"
Uiteindelijk laat het Kieskompas een politiek landschap zien. In tegenstelling tot een rijtje van partijen moet dat de politieke betrokkenheid bevorderen en echt hulp bieden, aldus Van Lindert. "We willen niet zeggen op welke partij je moet stemmen."
