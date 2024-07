Skiffeur Van Dorp roeit 'beter dan ooit' en maakt meteen indruk

PARIJS (ANP) - Skiffeur Simon van Dorp maakte op de eerste dag van het olympische roeitoernooi meteen zijn ambities duidelijk. Hij was het snelst in de heats en lijkt een voorname kandidaat voor goud in de skiff.

"Ik ben fitter dan ooit, ik roei beter dan ooit. De vraag is wat de anderen kunnen brengen", zei Van Dorp (27) tegen de olympische persdienst. "Er zit zeker nog meer snelheid in, maar de voorbereiding is goed gegaan. Iedereen zal hier op zijn best zijn, maar dat is het spannende gedeelte, want dat moeten we de komende dagen ontdekken. Ik ben nog niet op mijn hoogtepunt en ik moet stappen blijven zetten tijdens de volgende races."

Ook voor Van Dorp was het de vraag hoe iedereen ervoor zou staan bij de start van het roei-evenement. "De grote vraag is hoe goed ieders trainingsblok is geweest, gaat iemand gekke dingen doen? Er zijn altijd mensen die veel beter zijn dan je verwacht, en ook mensen die slechter zijn", aldus de Amsterdammer.

Van Dorp werd vorig jaar tweede op de WK in Belgrado. Het was zijn kennismaking met de skiff, waarbij je individueel roeit. "De skiff begint steeds meer als thuis te voelen. Ik heb er veel meer vertrouwen in. Omdat het wereldkampioenschap mijn eerste race was, voelde het alsof er een last van mijn schouders viel. Ik kon gewoon racen en me er geen zorgen over maken, en als ik faalde, nou ja, dan was het mijn eerste toernooi. Het was een geweldige uitdaging, maar ook een geweldige kans."